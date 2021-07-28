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MasterChef Türkiye'de jüriden sürpriz karar! Mehmet Yalçınkaya: İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz

28.07.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşan MasterChef Türkiye'de 2. tur elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef son bölümde Mustafa, Mert ve Emre üçlü düelloda etli sarma yaparak yarıştı. Tadım sonrasında ise ünlü şefler herkesi şaşırtan bir karar aldı. Başarılı yemek yapan iki yarışmacı aynı anda üst tura çıkmayı başardı. Şef Mehmet Yalçınkaya ise "MasterChef'te biz de ilk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz" dedi.

MasterChef Türkiye'de jüriden sürpriz karar! Mehmet Yalçınkaya: İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanı yaşandı.

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Jüri karşısına çıkan Mustafa, Mert ve Emre şeflerin istediği etli sarma yemeğini kendilerine verilen süre içinde yapmaya çalıştı.

Tadım sonrasında ise ilk elenen isim Emre oldu.

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Ancak turu geçen yarışmacı için şefler bir türlü karar veremedi.

İki tabağın da çok iyi olduğu konusunda birleşen şefler, yeniden tadım yaptı.

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Şefler uzun süre kendi aralarında konuştuktan sonra verdikleri kararı açıkladı.

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MasterChef'te bir ilk yaşandı ve yarışmacılar arasında tercih yapamayan şefler iki ismin birden turu geçtiğini açıkladı. Böylece hem Emre hem de Mustafa üçüncü tura kalmayı başardı.

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Şef Somer Sivrioğlu "İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden üst tura geçirmek istedik. İki tane birbirinden üstün tabak var. İkinizi de üçüncü tura davet etmek istiyoruz" dedi.

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Mehmet Yalçınkaya ise "Başımıza çok gelen bir şey değil. O yüzden zor karar aldık. İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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MasterChef’te bir ilk! MasterChef’te bir ilk!
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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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