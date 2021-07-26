MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de yaptığı yemeğe teri damlayan yarışmacı diskalifiye oldu!

MasterChef Türkiye'de yaptığı yemeğe teri damlayan yarışmacı diskalifiye oldu!

26.07.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin üçlü düello elemelerinde ilginç anlar yaşandı. MasterChef'in 25 Temmuz Pazar ekrana gelen bölümünde şeflerin karşısına çıkan Oktay Uğur büyük talihsizlik yaşadı. Yarışmacının kafasından damlayan terler yoğurduğu hamura karıştı. Bu durumu fark eden Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacının yemeğini tatmadı ve stüdyodan gönderdi.

MasterChef Türkiye'de yaptığı yemeğe teri damlayan yarışmacı diskalifiye oldu!

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar nefes kesmeye devam ediyor.

m2

Düellolarda günün ikinci yemeğinde yarışmacılar arasında yer alan Oktay Uğur büyük talihsizlik yaşadı.

m3

Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran genç yarışmacı, yarışma heyecanı ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi.

m4

Oktay'ın kafasından damlayan terlerin yoğurduğu hamura karıştı.

m1

Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledi.

m6

Şef Yalçınkaya, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti.

m7

İncelenen görüntüler sonrasında, ünlü hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı. Böylece yarışmacı yaşadığı talihsiz olayla birlikte stüdyodan gönderildi.

master1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurduKocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Bikinili pozlarına beğeni yağdı!Bikinili pozlarına beğeni yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Ordu'da silahlı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ordu'da silahlı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Mansur Yavaş: Acımız çok büyük

Mansur Yavaş: Acımız çok büyük

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.