MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MasterChef üçüncü takım oyunu Erzurum'da gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım, Acun Ilıcalı ve Merve Özbey'in de aralarında bulunduğu misafirlere yemek hazırladı. Tadımların ardından dokunulmazlığı almaya hak kazanan takım belli oldu. Geçtiğimiz gün eleme potasına Mustafa ve Pelin girmişti. İşte detaylar...

MASTERCHEF 7 EKİM DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Kırmızı ve mavi takım üçüncü kez karşı karşıya geldi. 7 Ekim akşamında Erzurum mutfağından yemekler hazırlayan kırmızı ve mavi takım sunumlarını yaptı. Sunumun ardından ise kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF 7 EKİM ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlık oyununun sonucunda Rabia ile Araz son ikiye kaldı. Ancak dokunulmazlığı alan isim Rabia oldu. Rabia, beşinci eleme adayı olarak Burcu'nun ismini verdi. Takım arkadaşları tarafından ismi en çok yazılan Dilara ise, günün ikinci eleme adayı oldu.

