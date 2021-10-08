MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim eleme adayları kimler oldu?

08.10.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en sevilen ve eğlenceli yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de 7 Ekim akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Erzurum yemeklerini yapan yarışmacılar en iyi yemeği hazırlamak ve takım olarak dokunulmazlığı almak için kolları sıvadı. Oyunun sonunda bir takım dokunulmazlığı alırken diğer takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MasterChef üçüncü takım oyunu Erzurum'da gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım, Acun Ilıcalı ve Merve Özbey'in de aralarında bulunduğu misafirlere yemek hazırladı. Tadımların ardından dokunulmazlığı almaya hak kazanan takım belli oldu. Geçtiğimiz gün eleme potasına Mustafa ve Pelin girmişti. İşte detaylar...

MASTERCHEF 7 EKİM DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Kırmızı ve mavi takım üçüncü kez karşı karşıya geldi. 7 Ekim akşamında Erzurum mutfağından yemekler hazırlayan kırmızı ve mavi takım sunumlarını yaptı. Sunumun ardından ise kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF 7 EKİM ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlık oyununun sonucunda Rabia ile Araz son ikiye kaldı. Ancak dokunulmazlığı alan isim Rabia oldu. Rabia, beşinci eleme adayı olarak Burcu'nun ismini verdi. Takım arkadaşları tarafından ismi en çok yazılan Dilara ise, günün ikinci eleme adayı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgü Namal hangi izlenme rekorları kıran diziden teklif aldı?Özgü Namal hangi izlenme rekorları kıran diziden teklif aldı?
PARTNER"O program benim için yıkım oldu!""O program benim için yıkım oldu!"
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü?
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Kahraman: Anayasa açıklamalarım çarpıtıldı

Kahraman: Anayasa açıklamalarım çarpıtıldı

Ailesinin katledilişini görmüştü! Cani savunmasını böyle yaptı

Ailesinin katledilişini görmüştü! Cani savunmasını böyle yaptı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.