MasterChef Türkiye yeni bölümde Sergen ve Görkem kavgası: Bu mafya ayaklarını bırak

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüride yer aldığı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 2021'de 16. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı.

Ocak ayında final yapacak olan MasterChef'te değişen eleme sistemiyle, yeni bölümde bir isim daha eleme adayı olacak. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçiyor. Ancak sinirlerin gerildiği yeni bölümde ortalık karışıyor.

MAVİ TAKIMDA ORTALIK KARIŞIYOR!

Mavi takımda yer alan Görkem ve Sergen tartışma yaşıyor. Görkem'in kendisine "Karıştırıyorum kardeşim" diye tepki göstermesine sinirlenen Sergen, "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek karşılık veriyor.



Daha sonra ise Görkem'in bağırmasına sinirlenen Sergen, "Ne bağırıyorsun? Her şeyi eksik almışsın" diyerek tepki gösteriyor.



