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MasterChef Türkiye'de yeni dönem başladı! 7 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

08.12.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 129. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te ana kadrodaki yarışmacı sayısının 9'a düşmesiyle birlikte eleme sistemi de değişti. Yeni dönemdeki haftanın ilk dokunulmazlık oyununda konsept çay saati oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021 ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni dönem başladı! 7 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını belirledi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te on altıncı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Günün konsepti çay saati. Şefler, konsepte uygun olarak yedi çeşit tuzlu ve tatlı ürün yapılmasını istedi. Bunun için verilen süre ise 70 dakika oldu. Menüde ise balkabaklı cevizli mini tart, közlenmiş biberli peynirli muffin, ekler, parmesanlı tuzlu kurabiye, krokanlı gold çikolatalı pasta, sakallı sandviç ve vişneli mekik yer aldı.

Süre sonunda şefler tadım yaparak kazanan takımı belirledi. İki takım arasındaki kafa kafaya giden dokunulmazlık oyununda 4-3 skorla mavi takım kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Şefler, yarışmacılardan seçecekleri dört ürünle yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre kırk dakika idi. Yarışmacılar, kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştı. Oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mert oldu.

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MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Eren, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF 2021'DE ELEMELERDE YENİ SİSTEM!

MasterChef'te yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte yeni değişiklikler uygulanmaya başladı. MasterChef 2021'de artık elemeler üç kişiyle oynanacak. Bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyun sonrasında en az puanı alan isim, yarışmaya veda edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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