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MasterChef Türkiye yeni bölümle geldi... 17 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

18.10.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye yeni bölümle geldi... 17 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

17 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarına gelen programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediği merak ediliyor. 17 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki cumartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

17 Ekim Cumartesi akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; İyi Günde Kötü Günde, Zümrüdüanka, Çatı Katı Aşk ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri kıyasıya yarıştı. 17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

iyi günde kötü günde

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cumartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV ekranlarının akşam kuşağında fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekrana geldi.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlandı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra oyuncu değişikliği yaşanan Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra İyi Günde Kötü Günde dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu’nun ardınan Zümrüdüanka dizisi yeni bölümüyle sevenlerine kavuştu.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Gönül Dağı dizisi ilk bölümüyle görücüye çıktı.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi.

gülbin tosun

17 EKİM 2020 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı. Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu işte total rakamlar...

TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışması yine ilk sıraya yerleşti.

Show TV’nin çekimleri Ordu’da süren dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting yarışında ikinci sıraya yerleşti.

Fox TV’de yayınlanan Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu listede üçüncü sıradan yer buldu.

Fox TV’de akşam kuşağında izleyicisine merhaba diyen Zümrüdüanka dizisi en çok izlenen dördüncü program oldu.

Show TV 'de akşam kuşağında yayınlanan Show Ana Haber Bülteni beşinci oldu.

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