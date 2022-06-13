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  4. Masterchef Türkiye yeni sezon fragmanı sonrası torpil iması! Yemekteyiz yarışmacısı Mehmet Yalçınkaya'ya yaptığı yorumla olay oldu

Masterchef Türkiye yeni sezon fragmanı sonrası torpil iması! Yemekteyiz yarışmacısı Mehmet Yalçınkaya'ya yaptığı yorumla olay oldu

13.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı. Uzun süredir yarışmada olmayacağı iddiaları olan şef Mehmet Yalçınkaya da fragmanı paylaşarak "Ayrılmadım" mesajı verdi. Yemekteyiz 93. bölümde birinci olan Banu Doğan ise Mehmet Şef'e yaptığı yorumla tepki çekti. Masterchef Türkiye yeni sezon başlamadan gelen torpil iması sosyal medyayı salladı.

Masterchef Türkiye yeni sezon fragmanı sonrası torpil iması! Yemekteyiz yarışmacısı Mehmet Yalçınkaya'ya yaptığı yorumla olay oldu

Masterchef'in ne zaman başlayacağı merak konusu iken Masterchef Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yarışmada öne çıkan şef Mehmet Yalçınkaya da fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun süre para konusunda anlaşamadığı için yarışmadan ayrıldığı konuşulan Mehmet Şef iddiaları bu yolla da yalanlamış oldu. Ancak fragman paylaşımı altına gelen torpil iması sosyal medyada gündem oldu.

TV8 Yemekteyiz 93. bölümde birinci olan Banu Doğan, Mehmeş Şef'in paylaşımına "Bu yıl yoksunuz diye haberler çıkmıştı çok şükür doğru değilmiş. Ben de çağırılmadım bu yıl" dedi. Banu Doğan sorular üzerine "Sizler istiyorsunuz diye başvurumu yaptım ama dönmediler.Milyonlarca başvuru olunca ya çok şanslı olmanız gerekiyor yada torpiliniz maalesef. Seneye deneriz, gastronomi eğitimlerimi tamamlarım hep daha iyi olur" yorumunu yapınca tepki çekti.

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TEPKİ YAĞDI

Mehmet Şef'in takipçileri yarışmacıya "Şef de sizi torpilin döndüğünü düşündüğünüz yerde çok görmek isterdi sizi" yorumları yaptı.

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Banu Doğan gelen tepkiler üzerine ise "Yarışma torpille dönüyor dedim gibi algı yaratmayın lütfen.Her işte böyle değil midir şu hayatta? Tanıdığın varsa 1-0 öndesindir. Yoksa gerisi emek ve el becerisi!!!" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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