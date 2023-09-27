MasterChef Uğur Kardaş deprem sonrası tutuklanmıştı! All Star'da bakın ne dedi

MasterChef'in 2018 şampiyonu Uğur Kardaş All Star yarışmasında Mehmet Şef'in "Neler yaptın?" sorularına yanıt verirken tutuklanmasına sebep olan konuya dair de konuştu.

Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı yayında söylediği sözler ve iddialar nedeniyle tutuklanan MasterChef'in 2018 şampiyonu Uğur Kardaş herkesten özür diledi.

"Hayatım boyunca yaptığım en büyük hatalardan birini de yaptım. Ülkemizden bir deprem geçti. Duyduğum şeyi haklı olmadığım halde paylaştım, bundan dolayı da özür diliyorum. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu da biliyorum" dedi.

NEDEN TUTUKLANDI?

Uğur Kardaş, Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı yayında söylediği sözler ve iddialar nedeniyle tutuklanmıştı.

Paylaştığı videoda gözyaşı döken Kardaş; "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor" sözleri nedeniyle önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.Paylaşımı ardından gözaltına alınan Kardaş verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu" diyerek kendisini savunmuştu.



