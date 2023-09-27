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Acun Ilıcalı'nın servetini duyan Dilan Polat'tan bomba paylaşım! "Hemen paylaş..."

27.09.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı yüzünden gündemde olan ve "Para aklıyorlar" iddialarıyla zor günler yaşayan Dilan Polat "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" sorularına maruz kalıyordu. Dilan Polat bu iddialarla mücadele ederken Acun Ilıcalı'nın servetini görünce bakın ne paylaştı.

Şirketleri ve mal varlıklarıyla ilgili iddialar ile medyada büyük yankı uyandıran Dilan Polat ve Engin Polat günlerdir gündemde. "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" sorularıyla günlerdir mücadele eden fenomen Dilan Polat'tan bomba bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz gün dış başında konuşulan Acun Ilıcalı'nın servetini duyan fenomen kendisini eleştirenlere bu haber üzerinden gönderme yaptı.

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..." Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

FLW'nin haberinde Acun Ilıcalı'nın 'net serveti yaklaşık 100 milyon dolar' denilmişti. Dilan Polat bu haberi alıntılayarak şu ifadelerle dalga geçti:

Ekran Alıntısı

"Oo Acun nereden bu değirmenin suyu... Hemen paylaş hemen."

Dilan Polat daha sonra ise "Devletini seven ülkesine döviz sokan insanlarız biz herkes denetleniyor, siz rahat olun. Sizler benim devletimi böyle küçümseyemezsiniz" dedi.

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