Acun Ilıcalı'nın servetini duyan Dilan Polat'tan bomba paylaşım! "Hemen paylaş..."

Şirketleri ve mal varlıklarıyla ilgili iddialar ile medyada büyük yankı uyandıran Dilan Polat ve Engin Polat günlerdir gündemde. "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" sorularıyla günlerdir mücadele eden fenomen Dilan Polat'tan bomba bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz gün dış başında konuşulan Acun Ilıcalı'nın servetini duyan fenomen kendisini eleştirenlere bu haber üzerinden gönderme yaptı.

FLW'nin haberinde Acun Ilıcalı'nın 'net serveti yaklaşık 100 milyon dolar' denilmişti. Dilan Polat bu haberi alıntılayarak şu ifadelerle dalga geçti:

"Oo Acun nereden bu değirmenin suyu... Hemen paylaş hemen."

Dilan Polat daha sonra ise "Devletini seven ülkesine döviz sokan insanlarız biz herkes denetleniyor, siz rahat olun. Sizler benim devletimi böyle küçümseyemezsiniz" dedi.