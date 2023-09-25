MasterChef Uğur kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş hangi yıl yarıştı?

Uğur Kardaş, MasterChef All Star'ın bugün ekrana gelecek olan 99. bölümü öncesi merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Eski MasterChef Şampiyonu Uğur Kardaş hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Uğur Kardaş'ın hayatı ve biyografisi...

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

Uğur Kardaş 2018'de MasterChef şampiyonu oldu. 1996 Çanakkale doğumlu Uğur Kardaş 26 yaşındadır. Küçüklüğünden beri mutfağa ilgisi olduğunu söylemiştir.

Uğur Kardaş sosyal medya hesabında yemek tarifleri üzerine paylaşım yapıyor.

UĞUR KARDAŞ EVLİ Mİ?

Uğur Kardaş 2022'de Gamze Kardaş ile hayatını birleştirdi.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU UĞUR KARDAŞ HANGİ YIL YARIŞTI?

Uğur Kardaş, MasterChef Türkiye'nin 2018 sezonunda rakiplerini eleyerek şampiyon olmuştur.

