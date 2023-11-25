MasterChef Umut Sakarya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konuk şef Umut Sakarya'nın hayatı

MasterChef Umut Sakarya'nın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başladı. Hırs ve mücadelenin yükseldiği MasterChef All Star'a dönem dönem şefler konuk oluyor. Bu akşam konuk olarak gelen Umut Sakarya MasterChef izleyicilerinin dikkatini çekti. İşte Umut Sakarya hakkında detaylı bilgiler...

UMUT SARIKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Umut Sarıkaya, "13 yaşından beri Danimarka'da yaşıyorum. Danimarka'da aşçılık eğitimi aldım ve 'MasterChef' programını kazandım. Danimarka mutfağı üzerine 2 tane restoranım var. Benim hakkımda bir belgesel hazırlıyorlar o yüzden Eskişehir'e, doğduğum yere geldik. Türkiye'ye gelme fikri şöyle oldu; Benim restoranlarım hakkında uzun süredir çekim yapıyoruz. Evimde daha çok Türk ve Hint yemekleri yaptığım için konusu açıldı. Kahvaltı için Ayten Usta'yı tavsiye ettiler arkadaşlarım, orijinal yemekleri. Gerçekten de kaliteli güzel bir yer. Benim hakkımda belgesel yapmalarının nedeni ise Danimarka mutfağını ayağa kaldırmam. Bir Türk'ün bunu yapması onlar için de heyecan verici bir şey. Çünkü Türklere karşı bakış açıları değişiyor. Yemek kültürünü adapte ettiğiniz zaman insanları da anlamaya başlıyorsunuz ve ben bunu başardığım için onlar da beni anlamaya çalışıyor. Bu benim için çok gurur verici bir şey" ifadeleri ile kendisinden bahsetti.







