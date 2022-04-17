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MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu eşi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti! Bakan bir daha baktı

17.04.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021 yarışma programına katılan Araz Aknam, MasterChef'in ana kadrosuna yedeklerden girmişti. Yarışma boyunca yetenekleri ile ön plana çıkan Araz Aknam'ın voleybolcu eşi, güzelliğiyle nefes kesti.

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu eşi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti! Bakan bir daha baktı

MasterChef 2021 yarışmacısı Araz Aknam 19 Aralık gecesi MasterChef'e veda etmişti. Başarılı performansıyla akıllara kazınan Araz Aknam, 2021'in haziran ayında voleybolcu Ecem Alıcı ile hayatını birleştirdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Alıcı'nın pozlarına bakan bir daha baktı

ARAZ AKNAM'IN EŞİNE BAKAN BİR DAHA BAKTI

MasterChef yarışmasının dikkat çeken isimlerinden olan Araz Aknam geçtiğimiz günlerde, eşi Ecem Alıcı ile plajda çekildikleri fotoğrafı paylaşarak 6. yılını kutladı.

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu esi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti

Bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı gelirken Araz Aknam'ın voleybolcu eşinin güzelliği dikkat çekti.

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu esi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti

Ecem Alıcı ve Araz Aknam, sosyal medyada birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu esi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti

Geçmişte profesyonel olarak Amerikan Futbolu, Basketbol gibi sporlarla ilgilenen Araz Aknam'ın birçok ödülü bulunuyor.

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu esi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti

Smaçör pozisyonunda görev alan Ecem Alıcı, Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında oynamaktadır.

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu esi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu esi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu esi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu esi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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