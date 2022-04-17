MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın voleybolcu eşi Ecem Alıcı güzelliğiyle nefes kesti! Bakan bir daha baktı

MasterChef 2021 yarışmacısı Araz Aknam 19 Aralık gecesi MasterChef'e veda etmişti. Başarılı performansıyla akıllara kazınan Araz Aknam, 2021'in haziran ayında voleybolcu Ecem Alıcı ile hayatını birleştirdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Alıcı'nın pozlarına bakan bir daha baktı

ARAZ AKNAM'IN EŞİNE BAKAN BİR DAHA BAKTI

MasterChef yarışmasının dikkat çeken isimlerinden olan Araz Aknam geçtiğimiz günlerde, eşi Ecem Alıcı ile plajda çekildikleri fotoğrafı paylaşarak 6. yılını kutladı.

Bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı gelirken Araz Aknam'ın voleybolcu eşinin güzelliği dikkat çekti.

Ecem Alıcı ve Araz Aknam, sosyal medyada birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Geçmişte profesyonel olarak Amerikan Futbolu, Basketbol gibi sporlarla ilgilenen Araz Aknam'ın birçok ödülü bulunuyor.

Smaçör pozisyonunda görev alan Ecem Alıcı, Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında oynamaktadır.



