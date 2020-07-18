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MasterChef yarışmacısı Rezzan Atan hayat hikayesiyle jüriyi ağlattı! MasterChef Türkiye Rezzan Atan kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 02:18 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 2020 yarışması ilk bölümüyle 17 Temmuz Cuma akşamı ekrana geldi. MasterChef ilk bölümde seçmelere katılan yarışmacı Rezzan Atan, yemeğine başladığı sırada bir yandan da hayat hikayesini anlattı. Somer Şef'in çok yorgun gözüküyorsun demesi üzerine Rezzan'ın anlattıkları herkesi duygulandırdı. Yaşadıklarıyla Mehmet Şef'i oldukça etkileyen Rezzan, şeflerin gözlerinin dolmasına neden oldu. Peki MasterChef yarışmacısı Rezzan Atan kimdir?

MasterChef yarışmacısı Rezzan Atan hayat hikayesiyle jüriyi ağlattı! MasterChef Türkiye Rezzan Atan kimdir?

TV8'de geçen sezon büyük ilgiyle izlenen MasterChef yeni sezonuyla ekranlara döndü. Bu yıl rekor sayıda başvurunun yapıldığı MasterChef'in 3. sezon ilk bölümü 17 Temmuz Cuma akşamı ekrana geldi. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef'te yarışmacıları seçmeleri ekrana geldi.

"YORGUN GÖRÜNÜYORSUN" SÖZÜ ÜZERİNE HİKAYESİNİ ANLATTI

MasterChef ilk bölümde yarışan genç şef adayı Rezzan Atan ise hem yaptığı yemekle hem de hayat hikayesiyle programa damga vurdu. 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen MasterChef Rezzan dikkat çeken isimlerden oldu. Somer Şef'in çok yorgun gözüküyorsun demesi üzerine Rezzan'ın anlattıkları herkesi duygulandırdı.

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Bu yaşına kadar orada eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, MasterChef elemesine gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti.

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Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef’in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.

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MASTERCHEF REZZAN ATAN KİMDİR?

Rezzan Atan, 28 yaşında ve yarışmaya Mersin’den katılıyor. Sekiz kardeşin en büyüğü olan Rezzan Atan, 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu sırada gördüğü lokantada yemek işine başladığını söyledi. Anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kaydolduğunu, nüfusta bundan dolayı 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi. Evli olan genç şef adayı aslen Şırnaklıdır. Doğu mutfağını çok iyi bilmektedir ve kendisine sonuna kadar güvenmektedir.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON ŞAMPİYON KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2019'un final mücadelesi 29 Aralık Pazar günü canlı olarak ekrana geldi. Büyük finale Alican Yarışmacılardan Alican ve Cemre Uyanık finale kalan iki isim oldu. Final bölümünde yarışmacılar 3 ayrı etapta mücadele etti.

Oynanan final oyunu sonrasında ise en fazla puanı alan Cemre Uyanık MasterChef 2019'un şampiyonu oldu.

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