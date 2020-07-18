MasterChef yarışmacısı Rezzan Atan hayat hikayesiyle jüriyi ağlattı! MasterChef Türkiye Rezzan Atan kimdir?

TV8'de geçen sezon büyük ilgiyle izlenen MasterChef yeni sezonuyla ekranlara döndü. Bu yıl rekor sayıda başvurunun yapıldığı MasterChef'in 3. sezon ilk bölümü 17 Temmuz Cuma akşamı ekrana geldi. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef'te yarışmacıları seçmeleri ekrana geldi.

"YORGUN GÖRÜNÜYORSUN" SÖZÜ ÜZERİNE HİKAYESİNİ ANLATTI

MasterChef ilk bölümde yarışan genç şef adayı Rezzan Atan ise hem yaptığı yemekle hem de hayat hikayesiyle programa damga vurdu. 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen MasterChef Rezzan dikkat çeken isimlerden oldu. Somer Şef'in çok yorgun gözüküyorsun demesi üzerine Rezzan'ın anlattıkları herkesi duygulandırdı.

Bu yaşına kadar orada eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, MasterChef elemesine gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti.

Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef’in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.

Rezzan Atan, 28 yaşında ve yarışmaya Mersin’den katılıyor. Sekiz kardeşin en büyüğü olan Rezzan Atan, 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu sırada gördüğü lokantada yemek işine başladığını söyledi. Anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kaydolduğunu, nüfusta bundan dolayı 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi. Evli olan genç şef adayı aslen Şırnaklıdır. Doğu mutfağını çok iyi bilmektedir ve kendisine sonuna kadar güvenmektedir.