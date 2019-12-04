MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı kim oldu? Kuralların değiştiği MasterChef'te sürpriz sonuç!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri olduğu MasterChef'in 3 Aralık Salı ekrana gelen 59. son bölümünde, yeni sistemdeki ilk dokunulmazlık ve eleme oyunu heyecanı yaşandı. Oylamanın kalktığı yeni sistemde, dokunulmazlığı kaybeden takım eleme oyununa gitti. Dokunulmazlık oyununda her iki takım da eşit oy alınca, mavi ve kırmızı takımdaki 7 yarışmacı da eleme oyununa katıldı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, birbirlerinden güzel yemekler hazırladı. Yemekleri yiyen konuklar ardından oy verme işlemine başladı. 11 konuktan bir tanesi, zarfın içine hem mavi hem de kırmızı pul koyunca, oylamada her iki takım eşit sayıda oy aldı.

Mavi ve kırmızı takımların eşit sayıda oy alması nedeniyle, 7 yarışmacı da eleme oyununa katıldı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme potasına gönderilecek ilk ismi belirleyecek oyun nefes kesti. Yarışmacılar, Danilo Şef'in tarif ettiği Kış Tüneli (Cannelloni) adlı yemeği 50 dakika içinde yapmaya çalıştı.

Batuhan bu oyundan birinci olarak çıktı. En iyi ikinci tabağı hazırlayan Cemre olurken, Ekin ise 3. oldu. Elemede son ikiye ise Rıfat ve Yasin kaldı. Tabağını tam olarak yetiştiremeyen ve eksikleri bulunan Yasin, şeflerin kararıyla bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

