MasterChef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konuk Şef Yılmaz Öztürk'ün hayatı

Yılmaz Öztürk kimdir ve nereli gibi sorular MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Ekranların sevilen yarışması MasterChef'e ara ara bazı şefler konuk oluyor. 16 Aralık 2023 Pazar akşamı yayınlanacak olan MasterChef'in yeni bölümünde Şef Yılmaz Öztürk konuk oldu. İşte başarılı Şef Yılmaz Öztürk hakkında detaylı bilgiler...

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Meslek hayatına 1998 yılında Ankara’da başlayan Yılmaz Öztürk, 1999 - 2007 yılları arasında Mövenpick Hotel İstanbul, Four Seasons Hotel Sultanahmet gibi Türkiye’nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı.

Aynı zamanda üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı. 2007 - 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı.

Meslek hayatı boyunca birçok restorana danışmanlık hizmeti de veren Yılmaz Öztürk, 2012 yılında Alaçatı’da şef ve işletmeci olarak L’Escargot Restaurant’ı kurdu. 2015 senesinde Alaçatı Mancar Restaurant’ın şefliğini yürüttü. Seneler sonra tekrar İstanbul’a dönerek ön çalışması yaklaşık 1.5 sene süren ve 2017 yılında açılan Türkiye’de ilk defa tüm yemeklerin tamamen odun ateşinde piştiği Mürver Restaurant’ın şefi oldu. Hedefi yerel üreticiyi destekleyerek, gerçek ve temiz ürünü en lezzetli hali ile misafirlerine sunabilmektir.







