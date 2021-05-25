Masumiyet dizisi 13. bölümüyle final yaptı! Masumiyet'in oyuncuları Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'den veda paylaşımları

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiç unutmayacağım bir hikaye olarak kalacaksın Masumiyet. İçinde olmaktan gurur duyduğum, öğrendiğim, deneyimledim çok özel bir projeydi. Kalbi gözlerinde olan insanlarla çalışmak çok özel hissettirdi. Çok drama yapmayacağım malum İlker sevmezdi :)

Yönetmenlerim, oyuncu arkadaşlarım ve kamera arkası ekibi umarım yollarımız tekrar kesişir. Bizimle sabahlara kadar bekleyen karavancı abilerimize de selam olsun. Herkesin eline, emeğine sağlık. Sizleri bu yıl ödeyeceğim vergi borcu kadar seviyorum"

"HİKAYEN, HİKAYEM OLDU ELA"

Masumiyet dizisinde mağdur olan karakter Ela Yüksel'i canlandıran İlayda Alişan da yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Set ekibi ve rol arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan İlayda Alişan veda mesajında "Sevgili oyuncu arkadaşlarım, hepiniz ailem oldunuz, ve bu bir son değil biliyorum. Dünya güzeli bir ekiple çalıştım. 13 bölüme ne çok şey sığdırdık. Bunlardan çok daha fazlasını belki de yazsam bitmez satırlarım.

Ama en çok sana teşekkür ederim sevgili Ela, ne çok yol aldık birlikte, ne çok ağladık, ne çok şey sığdırdık. Hikayen hikayem oldu, yolculuğun, yıkılışların, kaybedişlerin, ayağa kalkmaların ne çok şey öğretti bana. Şimdi zor bir vedaya sığdırmak bunları.. Bir niyet vardı içimizde, bir mesajımız vardı. Verdik mi bilemem. Sana bütün şiddet mağduru kız çocukları ve kadınlar adına nefes oldum. Belki de bir ders oldun. Veda etmek çok zor sana peri kızı, fakat kalbimde taşıyacağım bir hikaye var artık"



