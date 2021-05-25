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Masumiyet dizisi 13. bölümüyle final yaptı! Masumiyet'in oyuncuları Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'den veda paylaşımları

25.05.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisi, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen bir türlü reytinglerde istenilen sonuçları elde edememişti. Masumiyet dizisi yayınlanan 13. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Dizinin Bahar'ı Deniz Çakır, Ela'yı canlandıran İlayda Alişan ve İlker Ilgaz rolündeki Serkay Tütüncü'den de Masumiyet'e veda paylaşımları geldi.

Masumiyet dizisi 13. bölümüyle final yaptı! Masumiyet'in oyuncuları Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'den veda paylaşımları

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı Masumiyet dizisi reytinglerde istenilen sonuçları alamamıştı. Düşük reytingleri nedeniyle yayın günü değişen dizinin kaderi tüm çabalara rağmen değişmedi. Fox TV'nin final kararı aldığı Masumiyet dizisi 24 Mayıs Pazartesi ekrana gelen 13. bölümüyle ekrana veda etti.

"UMARIM DOKUNMUŞUZDUR KALBİNİZE"

Masumiyet dizisinde Bahar Yüksel karakterini canlandıran Deniz Çakır, Instagram hesabından rol arkadaşlarıyla çekildiği set fotoğraflarını paylaştı. Çakır paylaşımında "Umarım dokunmuşuzdur kalbinize" notunu yazdı.

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SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü de final bölümünün ardından diziye veda mesajı paylaştı.

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Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hiç unutmayacağım bir hikaye olarak kalacaksın Masumiyet. İçinde olmaktan gurur duyduğum, öğrendiğim, deneyimledim çok özel bir projeydi. Kalbi gözlerinde olan insanlarla çalışmak çok özel hissettirdi. Çok drama yapmayacağım malum İlker sevmezdi :)

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Yönetmenlerim, oyuncu arkadaşlarım ve kamera arkası ekibi umarım yollarımız tekrar kesişir. Bizimle sabahlara kadar bekleyen karavancı abilerimize de selam olsun. Herkesin eline, emeğine sağlık. Sizleri bu yıl ödeyeceğim vergi borcu kadar seviyorum"

"HİKAYEN, HİKAYEM OLDU ELA"

Masumiyet dizisinde mağdur olan karakter Ela Yüksel'i canlandıran İlayda Alişan da yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Set ekibi ve rol arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan İlayda Alişan veda mesajında "Sevgili oyuncu arkadaşlarım, hepiniz ailem oldunuz, ve bu bir son değil biliyorum. Dünya güzeli bir ekiple çalıştım. 13 bölüme ne çok şey sığdırdık. Bunlardan çok daha fazlasını belki de yazsam bitmez satırlarım.

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Ama en çok sana teşekkür ederim sevgili Ela, ne çok yol aldık birlikte, ne çok ağladık, ne çok şey sığdırdık. Hikayen hikayem oldu, yolculuğun, yıkılışların, kaybedişlerin, ayağa kalkmaların ne çok şey öğretti bana. Şimdi zor bir vedaya sığdırmak bunları.. Bir niyet vardı içimizde, bir mesajımız vardı. Verdik mi bilemem. Sana bütün şiddet mağduru kız çocukları ve kadınlar adına nefes oldum. Belki de bir ders oldun. Veda etmek çok zor sana peri kızı, fakat kalbimde taşıyacağım bir hikaye var artık"

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Anahtar Kelimeler:
FOX Deniz Çakır Hülya Avşar Serkay Tütüncü
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