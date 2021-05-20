Masumiyet dizisi ekrana veda ediyor! Masumiyet 13. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı Masumiyet'in bir süredir final yapacağı konuşuluyordu. Düşük reytingleri nedeniyle yayın günü değişen dizinin kaderi tüm çabalara rağmen değişmedi.
Fox TV'de sezona iddiayla başlayan Masumiyet dizisi düşük reytingleri nedeniyle final yapmaya hazırlanıyordu. Dizinin yıldız oyuncularından Hülya Avşar'ın yapım şirketi Gold Film'e final kararı nedeniyle tepki gösterdiği iddia edilmişti.
Yayın günü değiştirilen ve artık pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yapımcısı Gold Film, sosyal medyadan Masumiyet'in final yapacağı tarihi açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi ıçin teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere..."
Masumiyet dizisi 24 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak final bölümüyle, ekrana veda edecek.
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
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