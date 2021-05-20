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Masumiyet dizisinin final tarihinde flaş gelişme!

20.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda final yapacağı dedikoduları ile gündeme gelen dizi Masumiyet'te son karar verildi. Gün değişikliğine giderek final tarihini ertelemesi beklenen diziden hayranlarını üzecek o haber geldi.

Masumiyet dizisinin final tarihinde flaş gelişme!

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi başarılı isimlerin rol aldığı Masumiyet dizisinde sona gelindi. Final yapacağı iddia edilen dizinin final tarihi kesinleşti.

MASUMİYET DİZİSİNDE SONA GELİNDİ

Kısa süre önce Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesi ile izleyiciyi etkilemeyi başardı. Ancak sevilen dizinin yapım ekibinden gelen beklenmedik o karar dizinin sıkı takipçilerini bir hayli üzdü.

Masumiyet dizisinin final tarihinde flaş gelişme!

Gold Film imzası taşıyan diziye ilişkin olarak başta 13. Bölümde final kararı alınmış ancak daha sonra gün değişikliğine gidilerek diziye bir şans daha verilmesi uygun görülmüştü. Sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin yerine yayınlanan Masumiyet'in dün yapılan görüşmelerin ardından tekrar 13. bölümde bitmesine karar kılındı.


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Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ Serkay Tütüncü
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