Masumiyet final yaparken Tolga Güleç'ten Hülya Avşar göndermesi

Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Hülya Avşar, Tolga Güleç gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi final yapacağını duyurdu.

Final açıklamasının ardından Tolga Güleç'in paylaşımı gündem oldu.

Ünlü oyuncu, dizide yüzüne filtre uygulanan rol arkadaşı Hülya Avşar'ı işaret ederek esprili bir paylaşımda bulundu. Veda paylaşımında bulunan Tolga Güleç, yüzüne tuttuğu kağıtla rol arkadaşını Hülya Avşar'ı ti'ye aldı.

Ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımına "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notunu düştü.



