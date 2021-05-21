MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumiyet final yaparken Tolga Güleç'ten Hülya Avşar göndermesi

Masumiyet final yaparken Tolga Güleç'ten Hülya Avşar göndermesi

21.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrana veda eden Masumiyet dizisi gündemde. Dizinin oyuncularından Tolga Güleç Hülya Avşar göndermesiyle gündem oldu.

Masumiyet final yaparken Tolga Güleç'ten Hülya Avşar göndermesi

Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Hülya Avşar, Tolga Güleç gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi final yapacağını duyurdu.

Final açıklamasının ardından Tolga Güleç'in paylaşımı gündem oldu.

Masumiyet dizisi ekrana veda ediyor! Masumiyet 13. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!Masumiyet dizisi ekrana veda ediyor! Masumiyet 13. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

Ünlü oyuncu, dizide yüzüne filtre uygulanan rol arkadaşı Hülya Avşar'ı işaret ederek esprili bir paylaşımda bulundu. Veda paylaşımında bulunan Tolga Güleç, yüzüne tuttuğu kağıtla rol arkadaşını Hülya Avşar'ı ti'ye aldı.

0x0-tolga-gulec-hulya-avsari-diline-doladi-en-cok-seni-ozleyecegim-dedi-boyle-tiye-aldi-gorenler-sasti-kaldi-1621550148092

Ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımına "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notunu düştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Aynur Aydın'dan eleştirilere olay cevapAynur Aydın'dan eleştirilere olay cevap
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Tolga Güleç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu

Hayatımın en kıymetli gecesi

Hayatımın en kıymetli gecesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.