Masumlar Apartmanı 14. son bölümde finaline damga vuran Safiye ve Naci sahnesi! Safiye ilk defa dışarı çıktı

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 12. yeni bölümüyle 1 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye, Naci ve Han üçgeninde yaşananlar damga vurdu.

Yıllar sonra yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci, lise yıllarındaki eski aşkının büyük değişimi karşısında şok yaşadı. Safiye'nin yıllarca Naci'yle mektuplaştıkları ortaya çıkarken, diğer yandan ise Han ve Naci karşı karşıya geldi. Naci'nin geçmişiyle ilgili bildikleri ise Han'ı şoke etti. Han'ın eski fotoğraflarını gösterdiği Safiye ise kriz geçirdi ve kendi içinde annesiyle yüzleşme yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nın finalinde ise Naci ve Safiye karşı karşıya geldi. Ancak Safiye'nin beklenmedik tepkisi ve bağırmaları karşısında Naci büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Safiye'nin bağırmalarını duyan çevredeki esnaf ise tacizci sandıkları sandığı Naci'yi dövdü.