Masumlar Apartmanı 14. son bölümde finaline damga vuran Safiye ve Naci sahnesi! Safiye ilk defa dışarı çıktı

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 12. yeni bölümüyle 1 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye, Naci ve Han üçgeninde yaşananlar damga vurdu.
Yıllar sonra yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci, lise yıllarındaki eski aşkının büyük değişimi karşısında şok yaşadı. Safiye'nin yıllarca Naci'yle mektuplaştıkları ortaya çıkarken, diğer yandan ise Han ve Naci karşı karşıya geldi. Naci'nin geçmişiyle ilgili bildikleri ise Han'ı şoke etti. Han'ın eski fotoğraflarını gösterdiği Safiye ise kriz geçirdi ve kendi içinde annesiyle yüzleşme yaşadı.
Masumlar Apartmanı'nın finalinde ise Naci ve Safiye karşı karşıya geldi. Ancak Safiye'nin beklenmedik tepkisi ve bağırmaları karşısında Naci büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Safiye'nin bağırmalarını duyan çevredeki esnaf ise tacizci sandıkları sandığı Naci'yi dövdü.
Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.
İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.
Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.
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