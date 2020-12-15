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Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin eşini kim canlandıracak?

15.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin eşini kim canlandıracak?

Ekranların fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda bu hafta şoke eden gelişmeler yaşanacak. Dizide Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin eşi de ortaya çıkacak. Naci'nin eşini ise Pervin Bağdat canlandıracak.

OGM Pictures'ın TRT için çektiği Masumlar Apartmanı dizisi her salı reytinglere damgasını vuruyor. Çağrı Lostuvalı'nın yönettiği dizi sezonun en çok izlenen dizisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın gençlik aşkı Naci'nin (Tansel Öngel) gelişi dizideki tansiyonu iyice yükseltmişti. Son olarak ekibe Naci'nin eşi de dahil oluyor. Bu karakteri ise Pervin Bağdat canlandıracak.
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PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Pervin Bağdat 12 Eylül 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Ağlatan Dans dizisinde Hülya karakteriyle dikkat çeken Pervin Bağdat Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra seyirci karşısına ilk olarak Bizim Evin Halleri dizisinde rol alarak çıktı.

Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin büyük sırrı! &quot;O herif için annemi öldürmeye kalktım desene&quot;Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin büyük sırrı! "O herif için annemi öldürmeye kalktım desene"

Daha sonra çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Pervin Bağdat, "Kürklü Venüs" oyunundaki cesur görüntüsüyle çok konuşulmuştu. İç çamaşırlarıyla sahnede kalan Bağdat, eleştirmenlerden tam not almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Şekerpare, Kerbela, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Galilei’nin Yaşamı. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Aklı Havada ve Medeni Hali Kadın, Ya Da Tiyatrosu’nda ise Body Peeling gibi oyunlarda yer almıştır.

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