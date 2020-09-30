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Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı izle! Han ve İnci evleniyor mu? Masumlar Apartmanı 3. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2020 00:32 | Son Güncelleme

TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinin 4. yeni bölüm fragmanında, rahatsızlanan Safiye'nin babasına ilk müdahaleyi İnci'nin dedesi yapıyor. Han ve İnci ise evlenmeye karar veriyor. Ancak yaşananlar Han'ı perişan ediyor ve kendini çöplere atıyor. Peki Masumlar Apartmanı'nda Han ve İnci evleniyor mu?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı dizisi 29 Eylül Salı akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın 6 Ekim Salı ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde, ailelerinin görüşmelerini istemedikleri İnci ve Han yaşadıkları zorlukları aşabilmek için evlenmeye karar veriyor. Ancak ikili arasında yeni problemler yaşanıyor. Yaşadıklarıyla yıkılan Han ise kendini yine çöp karıştırırken buluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir.

Öte yandan İnci'nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı çekimleri İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer bulunuyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

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