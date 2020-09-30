Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı izle! Han ve İnci evleniyor mu? Masumlar Apartmanı 3. son bölümde neler oldu?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı dizisi 29 Eylül Salı akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın 6 Ekim Salı ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde, ailelerinin görüşmelerini istemedikleri İnci ve Han yaşadıkları zorlukları aşabilmek için evlenmeye karar veriyor. Ancak ikili arasında yeni problemler yaşanıyor. Yaşadıklarıyla yıkılan Han ise kendini yine çöp karıştırırken buluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir.

Öte yandan İnci'nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı çekimleri İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer bulunuyor.