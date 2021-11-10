Masumlar Apartmanı 47. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Gülben'den Safiye'yi şoke eden sözler: Kötüsün ve eziyetten zevk alıyorsun

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 46. yeni bölümüyle 9 Kasım Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın 16 Kasım'da ekrana gelecek olan 47. bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

GÜLBEN'DEN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!

Dizinin son bölümüne Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ına giden Gülben, yıllar önce ablası Safiye ile Naci'nin aşkına nasıl engel olduğunu anlattı.

Gülben, "Herkes Han kıskandı sanıyor ama ben yaptım. Ablamın haberi bile yok. Naci benim yüzümden ölüyordu" diyerek itiraflarda bulundu.

Gülben, annesine Safiye ve Naci'nin görüştüğünü anlattığı ortaya çıktı.



Gözyaşlarına boğulan Gülben "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım benim" dedi.

Son bölüm final sahnesinde ise Rüya'nın annesi, Gülben, Safiye ve Han'ın evine geldi. Rüya'nın annesi, Han'ı kızını kandırmakla suçladı ve hesap sordu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır.

Gülben ise Safiye’nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat’la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar.



Bir yandan da Safiye’nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han’ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık.



Ceylan’la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya’nın üvey babası Vedat’la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.



