Masumlar Apartmanı'na bomba transfer! Ceylan rolünü Aslıhan Gürbüz canlandıracak

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi 2. sezonuyla TRT 1'de ekrana gelmeye devam ediyor.
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hikayeleri ekrana taşıyan Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna yeni bölümlerde ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz de katıldı.
Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak.
Aslıhan Gürbüz'ün Masumlar Apartmanı'na katıldığını dizinin yapımcısı OGM Pictures, sosyal medya hesabından açıkladı.
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