Masumlar Apartmanı 7. son bölüme damga vuran Han ve cansız manken sahnesi! Sosyal medyada gündem oldu

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 27 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 7. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han'ı gece yarısı eski bir arabada otururken gören İnci büyük şaşkınlık yaşadı.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte Twitter'da dizi hakkındaki paylaşımlardan bazıları.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han’la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye evi İnci’nin “kirinden” arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra Esat’tan Han’ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci’nin Han’la ilgili kafası iyice karışacaktır.



