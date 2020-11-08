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Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Uygar ölüyor mu? Han, İnci'ye çöp evi gösteriyor!

08.11.2020 23:42 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı'nın 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde, Han'ın silah çektiği anlar merak uyandırıyor. Uygar'ın "Yapma bir daha yaklaşmayacağım İnci'ye" sözleri dikkat çekiyor. Peki Han, Uygar'ı öldürdü mü? Diğer yandan ise Han, İnci'ye çöp evin kapısını açarak büyük sırlarını açıklıyor.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı 10 Kasım Salı akşamı 9. bölümüyle ekrana gelecek. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde İnci'yi istemeye gelen Han'ı İnci'nin dedesi Memduh, "Size verecek kızım yok. Siz ailece delisiniz" sözleriyle kovuyor. Han, ise İnci'ye "Bana gerçekte kim olduğumu soruyorsun. Belki anlatamam ama gösterebilirim. Bu benim hayatım" diyerek, çöp evi gösteriyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

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İnci Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci’nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar.

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İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye’ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır.

Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar.

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Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır.

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Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir. Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci’ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz.
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İnci’nin tek derdi Han’ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege’den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır.

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Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.

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