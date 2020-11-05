Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben ve Safiye'nin şok kavgası: Bu kadar kötü olmayı sen öğrettin bana

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı 10 Kasım Salı akşamı 9. bölümüyle ekrana gelecek. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Esat'la buluşmak için mesaj atan Gülben, gelen yanıtla sevinç yaşıyor. Ancak Gülben'in mutluluğu kısa sürüyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci’nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar.

İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye’ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır.

Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar.

Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır.

Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir. Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci’ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz.

