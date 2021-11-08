Masumlar Apartmanı dizisinde flaş hamle! Güzel oyuncu silindi!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımı olmaya devam ediyor. Dizi, ikinci sezonda yeni oyuncularla yoluna devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Farah Zeynep Abdullah, dizinin kasvetli havasına daha fazla dayanamadığını belirten bir açıklama yapmış, Masumlar Apartmanı'na sezon finalinde veda etmişti. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından, Melisa Şenolsun, ikinci sezona 'Rüya' karakteriyle dahil olmuştu. Şenolsun'un kadroya katılmasının ardından, dizide afiş değişikliğine gidilmişti.

Masumlar Apartmanı'nın ilk sezonunda, dizinin YouTube hesabındaki fragman görseli, Birkan sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın yan yana olduğu bir kareydi.

İkinci sezonda fragman afişinde, Melisa Şenolsun ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı bir fotoğraf tercih edildi. Yeni afiş, seyirciler tarafından tepki topladı Birçok kişi, Melisa Şenolsun'un, Farah'ın yerini tutamayacağını dile getirdi. Ayrıca izleyiciye göre, yeni afişte yer alması gereken kişilerin Derenoğlu Ailesi'nden olması daha doğruydu.

Aslıhan Gürbüz'ün, Masumlar Apartmanı'na, Han'ın eski nişanlısı Ceylan rolüyle katılacağı haberi, ''Rüya ve Han değil. Ceylan ve Han aşkı mı izleyeceğiz?'' sorusunu akıllara getirdi.

Dizinin 46. bölümünün 2. fragmanında, afişteki Melisa Şenolsun fotoğrafının kaldırılmış olması, seyircinin dikkatinden kaçmadı. Görsele, Melisa Şenolsun yerine, Ezgi Mola ve Merve Dizdar eklendi.

''OLMASI GEREKEN BUYDU''

Fragmandaki bu detaya, ''Afişe, Melisa ve Birkan yerine kardeşlerin konulması çok iyi olmuş. Olması gereken de buydu. Geç de olsa hatanızdan dönmüşsünüz nihayet!'' ve ''Oh be sonunda! İlk sezondan beri söylüyoruz afişte Han'ın partnerinin değil, diziyi asıl sırtlanan Safiye ve Gülben'in olması gerektiğini. Sonunda dikkate aldınız da asıl karakterleri koydunuz.'' gibi birçok yorum geldi.



