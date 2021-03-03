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Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar'dan eşine: 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

03.03.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar'dan eşine: 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteriyle gönüllere taht kuran Merve Dizdar, dizinin dün akşamki bölümünde gelinlik giyince kocası sosyal medyadan eşine sataştı.

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar Masumlar Apartmanı'ndaki performansıyla büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Dizdar'ın eşi de, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar. Gerçek hayatta da esprili kişilikleriyle hayranlarını gülümseten çift, yeni bir paylaşımla dikkat çekti.

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Gürhan Altundaşar sosyal medya hesabından eşinin dizideki gelinlikli bir karesini paylaştı ve "ben: merhab.. @merveedizdar" dedi. Dizdar ise eşine gülerek "Ya sen kocamsın ayıp ya" yanıtını verdi. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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