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Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan hastalık itirafı! 'Doktorlar MS’ten şüphelendi'

31.01.2021 08:50 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan hastalık itirafı! 'Doktorlar MS’ten şüphelendi'

Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Güzel oyuncu Clubhouse’ta yaptığı hastalık itirafıyla dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakteriyle ekrana dönen Farah Zeynep Abdullah sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden... Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili bilgileri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

CLUBHOUSE'TE AÇIKLADI

Ünlü oyuncu son dönemin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse’taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi.

Abdullah açıklamasında şunları söyledi: “Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS’ten şüphelendi... Hatta MS hastalığını araştırmak için benden, iki kez omurilik sıvısı alındı. İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.”

Farah Zeynep Abdullah’ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.

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