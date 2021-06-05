Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si Farah Zeynep Abdullah’tan, kendisine laf atan takipçisine kinayeli yorum!

Sezona damga vuran yapımlardan biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Oyuncu, takipçileriyle setten olduğu kadar günlük hayatından da pek çok keyifli anını paylaşmakta.

Geçtiğimiz günlerde Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı haberiyle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, son günlerde hayranlarının tepkisinin odağında. Söylentilere göre; Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı İnci karakteri 8 Haziran Salı akşamı yayınlanacak olan sezon finalinde ölerek diziye veda edecek. Konuyla ilgili oyuncudan veya yapım ekibinden resmi açıklama yapılmadı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH: PROFİLİNİZ ÇOK HOŞ MAŞALLAH

Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılması ihtimali konuşulurken, oyuncunun Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşım ise dikkatleri çekti.

Yakın arkadaşı Ayça Karabulut ile verdikleri bir poza “Her zaman aksiyon içinde ama sonu hep kahkahalarla” notunu düşerek paylaştı oyuncu.

Keyifli bir anlarında gülerken çekilen bu pozlarına bir takipçisinin “Zayıflayın, ekran görüntüsünü bozuyorsunuz” şeklindeki yorumu üzerine kinayeli bir yorum yaptı.