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Masumlar Apartmanı için flaş karar! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

10.11.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de salı akşamları ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi için flaş bir karar alındı. Sevilen dizi ekrana bir hafta ara verecek.

Masumlar Apartmanı için flaş karar! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 47. yeni bölümünün 16 Kasım'da yayınlanması bekleniyordu.

MİLLİ MAÇ NEDENİYLE EKRAN ARASI VERECEK

Ancak dizinin yeni bölümü milli maç yayını nedeniyle bir hafta ertelenecek. TRT 1'de 16 Kasım Salı akşamı 22.25'ten itibaren Karadağ-Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ekrana gelecek. Maç öncesinde ise dizinin kolaj bölümü yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 47. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Gülben'den Safiye'yi şoke eden sözler: Kötüsün ve eziyetten zevk alıyorsunMasumlar Apartmanı 47. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Gülben'den Safiye'yi şoke eden sözler: Kötüsün ve eziyetten zevk alıyorsun

Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle 23 Kasım Salı 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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