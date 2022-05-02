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Masumlar Apartmanı'nın 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Hikmet Baba ölüyor mu?

02.05.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük finale son 3 bölüm kalan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 69. bölümünden fragman yayınlandı. Gülben'i kızı Masal'ı kucağına almasının ardından tüm aileyi bir araya toplayan Hikmet, piknik yaptıkları esnada fenalaşıyor. Babalarını yerde hareketsiz şekilde yattığını gören Gülben ve Safiye gözyaşlarına boğuluyor.

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Tansel Öngel, Metin Coşkun ve Aslıhan Gürbüz'ün rol aldığı Masumlar Apartmanı, 3 bölüm sonra final yapacak. Dizinin büyük bir heyecanla beklenen 69. bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşanıyor. Tüm aileyi bir piknikte bir araya getiren Hikmet, rahatsızlanıyor.

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"ÇOK BEKLEDİM SENİ, GÖÇMEDİM DÜNYADAN"

Hayatının aşkı Esat ile evlenen Gülben, bebeği Masal'ı kucağına aldı. Doktor Hanım'a giderek sorunlarında yavaş yavaş kurtulmaya başlayan Safiye ise ailesini yalnız bırakmıyor. Hikmet ise torununu kucağına alınca "Çok bekledim seni, sıktım dişimi. Göçmedim dünyadan. Size vasiyetimdir; istediğiniz yere gidin, ister evden uzağa ister yakına ister pikniğe. Çoluğu çocuğu alın gidin. Güzel günleriniz olsun. Anılarınızı biriktirin" diyor.

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HİKMET BABA FENALAŞIYOR

Ailesi ve sevdikleriyle pikniğe giden Hikmet, çocuklarına öğütler veriyor. Kızlarıyla sandala binen ve günün tadını çıkaran Hikmet, uzandığı ağaç gölgesinde fenalaşıyor. Babalarına yerde hareketsiz yatarken gören Gülben ve Safiye gözyaşlarına boğuluyor. Dizide Hikmet rolüne hayat veren Metin Coşkun'un dizide ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

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Masumlar Apartmanı dizisi
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