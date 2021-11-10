Masumlar Apartmanı dizisinin Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün eski kocası da oyuncu çıktı!

Yahşi Cazibe dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Aslıhan Gürbüz, rol aldığı her film ve dizide performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Daha sonra Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde rol alan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Merve karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8'in reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat vermişti.
Performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Aslıhan Gürbüz, yeni sezonda TRT 1'in reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aslıhan Gürbüz'ün eski eşini görenler ise gözlerine inanamadı.
Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi, bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı.
Güzel oyuncunun 2011-2014 yılları arasında Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı ile evli olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum