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Masumlar Apartmanı dizisinin Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün eski kocası da oyuncu çıktı!

10.11.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinden sonra Masumlar Apartmanı dizisiyle anlaşan Aslıhan Gürbüz, çok izlenen yapımda iddialı bir rolle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aslıhan Gürbüz’ün hayatını mercek altına hayranları oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Masumlar Apartmanı dizisinin Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün eski kocası da oyuncu çıktı!

Yahşi Cazibe dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Aslıhan Gürbüz, rol aldığı her film ve dizide performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde rol alan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Merve karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8'in reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat vermişti.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNE TRANSFER OLDU

Performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Aslıhan Gürbüz, yeni sezonda TRT 1'in reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aslıhan Gürbüz'ün eski eşini görenler ise gözlerine inanamadı.

ESKİ EŞİ HAYAT BİLGİSİ'NİN YILDIZI ÇIKTI

Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi, bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı.

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Güzel oyuncunun 2011-2014 yılları arasında Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı ile evli olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Gürbüz
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