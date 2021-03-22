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Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı!

22.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette iddialara göre herkese test yapılırken çekimler bir süre durduruldu.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşandı. İddiaya göre düzenli teste giren oyuncuların biri pozitif çıktı.

SETE KISA SÜRE ARA VERİLDİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zaten bunlar nasil korona olmuyor garip maske yok bisi yok

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