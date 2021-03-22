Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşandı. İddiaya göre düzenli teste giren oyuncuların biri pozitif çıktı.

SETE KISA SÜRE ARA VERİLDİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

