Masumlar Apartmanı’nın Esat’ı Uğur Uzunel paylaştı! Olay oldu

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Esat'ı canlandıran Uğur Uzunel 20 yaş akımına uydu.

Sosyal medya hesabından "Dayanamadım" notuyla gençlik halini paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Uzunel'in bazı takipçileri "Sen zaten 20'lerinde gibisin" yorumunda bulunurken bazıları ise "Büyümüşsün" dedi.

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 12 Kasım 1988 tarihinde İzmir, Kadifekale'de dünyaya geldi. Lise öğreniminin sonuna kadar Bornova'da yaşadı. İlkokul 2.sınıftan beri tiyatronun içinde yer aldı. 1997 yılında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kursiyer olarak çalışmalarına başladı. Daha sonra Hayrettin Filiz yönetimindeki Bilimsel Tiyatro Atölyesi'nde çalışmaya başladı. Birçok oyunda oyuncu olarak görev aldıktan sonra yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı.

2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nda öğrenci olmaya hak kazandı. Okulun deneme topluluğunda kısa ve uzun pek çok oyunda ve tez çalışmalarında görev aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu çalışan olarak işe başladıktan sonra BBŞT oyunlarında yeniden görev almaya başladı. Pek çok kısa film çalışmasından sonra Kumdan Kale, Ferah Feza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi Ferah Feza filmi Malatya ve Fibresci Film Festivalleri'nden En İyi Film ödülüyle döndü.



