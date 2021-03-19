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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar, ‘büyük aşkı’yla paylaştı

19.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Merve Dizdar son olarak dizide aşık olduğu Esat’ı canlandıran rol arkadaşı Uğur Uzunel ile bir fotoğraf paylaştı.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar, ‘büyük aşkı’yla paylaştı

Masumlar Apartmanı dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Merve Dizdar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Dizide Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben’in takıntılı bir aşkla sevdiği Esat’ı oynayan Uğur Uzunel ile pozlarını instagram sayfasından yayınladı.

mervedizdar-esat

Zira Esat’ın asla giremediği o eve girdiği, üstelik koltuklara bir güzel kurulup ayakkabıları ile de oturduğu görülüyor! Fotoğrafı gören Merve Dizdar takipçilerinin bazıları “Aman Safiye görmesin” yorumunda bulundu.

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Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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