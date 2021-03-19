Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar, ‘büyük aşkı’yla paylaştı

Masumlar Apartmanı dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Merve Dizdar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Dizide Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben’in takıntılı bir aşkla sevdiği Esat’ı oynayan Uğur Uzunel ile pozlarını instagram sayfasından yayınladı.

Zira Esat’ın asla giremediği o eve girdiği, üstelik koltuklara bir güzel kurulup ayakkabıları ile de oturduğu görülüyor! Fotoğrafı gören Merve Dizdar takipçilerinin bazıları “Aman Safiye görmesin” yorumunda bulundu.

