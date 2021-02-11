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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan samimi açıklamalar

11.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan samimi açıklamalar

'Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterini canlandıran Merve Dizdar, YouTube’da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara sitem etti.

'Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakteriyle ön plana çıkan Merve Dizdar açıklamalarıyla dikkat çekti. Meslaktaşı Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Dizdar, oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini söyledi.

Merve Dizdar açıklamasında şunları söyledi:

"Babamlar beni hentbola gönderdiler, hiç beğenmedim. Basketbola gönderdiler; git gel, git gel öleceğim sıkıntıdan! O da olmuyor. Çocuk korusuna girdim, içim kıyıldı. Şarkı söylemekten hala hoşlanmıyorum. Şarkı söylerken yüzün bir tuhaf oluyor ya dışarıdan kendime baktığımda böyle olsun istemedim. Sonra tiyatroya gönderdiler. ‘Tamam’ dedim burası galiba. Rol yapmak hoşuma gitti."

"BÜTÜN YOL MAHVOLDUM"

TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik hastası 'Gülben' karakterine hayat veren Merve Dizdar, normal hayatta da titiz olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Annem de çok titizdir. Kendimi çok zor düzelttim. İzmir’e gidiyorum. Metroya bindim, bavulumu yerleştirdim. Üstende çocuk oturuyor, ayaklarını sallıyor. Bavula değdi değecek. O salladıkça ben titremeye başladım. Bütün yol mahvoldum. Sonra kalktım o bavulu sildim."

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Ünlü oyuncu, "Sosyal medyadan hiç linçe uğradın mı?" sorusuna cevap verdi: Dişlerini yaptırsana diye yorumlar geliyor. Ben yaptırmasını bilmiyor muyum? Dişlerimin farkındayım. Dişim çürük değil, gayet memnunum. Ya da 'bravo estetik yaptırma, o kaşlarını aldır be Gülben' diyorlar...

"Sürekli bir müdahale var. Bunu linç olarak algılamıyorum. Görüyorum kaşlarımı, dişlerimi. Bunu yapmasınlar. Her rolü inci gibi dişle oynayamam."

MERVE DİZDAR EŞİNİ ÖVDÜ

Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar (37) ile evli olan Merve Dizdar, "Aynı meslekten olmak ilişkide sorun yaşatıyor mu?" sorusunu da yanıtladı.

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"Oyuncu olan biriyle de birlikte oldum oyuncu olmayanla da. Oyuncu olamayanla anlaşamıyorum. Aynı dili konuşamıyoruz. Hatta 'Gürhan iyi ki oyuncu' diyorum. Güvendiğim üç beş insan var, Gürhan da onlardan biri. Benim için durum böyle, başkası için bir şey diyemem."

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