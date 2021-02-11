Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan samimi açıklamalar

'Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakteriyle ön plana çıkan Merve Dizdar açıklamalarıyla dikkat çekti. Meslaktaşı Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Dizdar, oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini söyledi.

Merve Dizdar açıklamasında şunları söyledi:

"Babamlar beni hentbola gönderdiler, hiç beğenmedim. Basketbola gönderdiler; git gel, git gel öleceğim sıkıntıdan! O da olmuyor. Çocuk korusuna girdim, içim kıyıldı. Şarkı söylemekten hala hoşlanmıyorum. Şarkı söylerken yüzün bir tuhaf oluyor ya dışarıdan kendime baktığımda böyle olsun istemedim. Sonra tiyatroya gönderdiler. ‘Tamam’ dedim burası galiba. Rol yapmak hoşuma gitti."

"BÜTÜN YOL MAHVOLDUM"

TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik hastası 'Gülben' karakterine hayat veren Merve Dizdar, normal hayatta da titiz olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Annem de çok titizdir. Kendimi çok zor düzelttim. İzmir’e gidiyorum. Metroya bindim, bavulumu yerleştirdim. Üstende çocuk oturuyor, ayaklarını sallıyor. Bavula değdi değecek. O salladıkça ben titremeye başladım. Bütün yol mahvoldum. Sonra kalktım o bavulu sildim."