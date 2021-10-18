Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Gülben' karakterini canlandıran Merve Dizdar'ın, yıllar önce Kavak Yelleri dizisinde oynadığı görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

Dizdar'ın ilk televizyon projesi; Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç gibi sektöre birçok isim kazandıran Kavak Yelleri dizisi oldu.

Merve Dizdar, Kavak Yelleri'nde Efe'nin eşi Saliha'ya hayat vermişti.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Oyunculuk okuyan yıldız, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Dizdar'ın ilk dizi deneyimi Kavak Yelleri, ilk sinema deneyimi ise Bir Ses Böler Geceyi oldu. Dizdar, TRT Çocuk'ta Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu yaptı. Pek çok projede rol alan oyuncu, 2018 yılında meslektaşı Gürhan Altundaşar ile evlendi ancak çift, 2021 yılında ayrıldı.

MERVE DİZDAR'IN YER ALDIĞI PROJELER

Televizyon

2021 Kırmızı Oda

2020- günümüzde Masumlar Apartmanı

2020 Mucize Doktor

2017-2018 Vatanım Sensin

2017 Yüz Yüze

2015-2016 Kertenkele

2015 Kırgın Çiçekler

2015 Beş Kardeş

2014 Çılgın Dersane Üniversitede

2013-2014 Doksanlar

2012 İnsanlar Alemi

2010-2011 Kavak Yelleri

Sinema

2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

2020 Eltilerin Savaşı

2019 Bir Aşk İki Hayat

2016 Yok Artık 2

2013 Mandıra Filozofu

2012 Bir Ses Böler Geceyi



