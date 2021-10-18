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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

18.10.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Gülben' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın, unutulmaz dizi Kavak Yelleri'nde oynadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Gülben' karakterini canlandıran Merve Dizdar'ın, yıllar önce Kavak Yelleri dizisinde oynadığı görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

Dizdar'ın ilk televizyon projesi; Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç gibi sektöre birçok isim kazandıran Kavak Yelleri dizisi oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

Merve Dizdar, Kavak Yelleri'nde Efe'nin eşi Saliha'ya hayat vermişti.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Oyunculuk okuyan yıldız, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

Dizdar'ın ilk dizi deneyimi Kavak Yelleri, ilk sinema deneyimi ise Bir Ses Böler Geceyi oldu. Dizdar, TRT Çocuk'ta Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu yaptı. Pek çok projede rol alan oyuncu, 2018 yılında meslektaşı Gürhan Altundaşar ile evlendi ancak çift, 2021 yılında ayrıldı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

MERVE DİZDAR'IN YER ALDIĞI PROJELER

Televizyon

2021 Kırmızı Oda
2020- günümüzde Masumlar Apartmanı
2020 Mucize Doktor
2017-2018 Vatanım Sensin
2017 Yüz Yüze
2015-2016 Kertenkele
2015 Kırgın Çiçekler
2015 Beş Kardeş
2014 Çılgın Dersane Üniversitede
2013-2014 Doksanlar
2012 İnsanlar Alemi
2010-2011 Kavak Yelleri

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, meğer Kavak Yelleri'nde oynamış!

Sinema
2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
2020 Eltilerin Savaşı
2019 Bir Aşk İki Hayat
2016 Yok Artık 2
2013 Mandıra Filozofu
2012 Bir Ses Böler Geceyi


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Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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