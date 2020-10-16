Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun eski hali olay oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın oyuncuları sık sık merak konusu oluyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini Birkan Sokullu canlandırıyor.

Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu. Saçlarını uzatan ve tarzını değiştiren Sokullu'nun değişimi herkesi şaşırttı. Bambaşka bir görünüme sahip olan Sokullu'nun iki hali de hayranlarından beğeni aldı.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

