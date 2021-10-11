Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı!

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Naci' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tansel Öngel'in eski eşi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle evliymiş...

SADAKATSİZ'İN DERYA'SI ÖZGE ÖZDER İLE 3 YIL EVLİ KALDI

Tansel Öngel, 2007 yılında meslektaşı Özge Özder ile dünyaevine girmişti. Ankara'da sade bir nikahla evlenen çiftin nikah şahitlerinden biri, Kefaret dizisinin Ahmet'i Yurdaer Okur idi.

İHANET İDDİALARI

Özge Özder'in adı, Tansel Öngel ile evliyken, ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl ile aşk dedikodularına karıştı. Özge Özder, iddiaları kesin bir dille yalanladı. O dönem, evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulan çift, 2010 yılında boşanma kararı aldı.

Özge Özder, o dönem hakkında çıkan aşk dedikoduları için şu ifadeleri kullanmıştı:

Tansel Bey ile bir süreç geçirdik. 'Bir şeyler kurtarılabilir mi?' diye alternatif çözümler arıyorduk. Biz kötüye yormaya alışmış bir toplum olduğumuz için, yanımızdakiler de bir şeylerden nasibini aldı. Halbuki Yavuz Bey, Tansel Bey’in çocukluktan beri tanıştığı, 'ağabey' dediği biriydi.

''ÜNİVERSİTE MEZUNU İNSANLARIZ''

Özder, biten evliliğine dair şunları söylemişti: İnsanlar mesafeleri kendi koyar ya da kendi yıkar. Önemli olan aşma biçiminiz. Şu anda biten ilişkiyle ilgili konuşmanın manası yok. Bizim bir problemimiz yok. Birbirimizle iletişim halindeyiz. Üniversite mezunu insanlarız, ona yakışır bir şekilde davranıyoruz.

Özge Özder'in, 2018 yılında evlendiği Sinan Güleryüz ile mutlu bir evliliği var. Özder, bu evlilikten 2021'in başında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



