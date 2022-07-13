Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun mini şortlu tatil pozlarıyla nefes kesti

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, Instagram hesabından özel hayatıyla iligli yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor. Her fırsatta güzelliği ve fiziğini sergilemeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, son olarak mini şortlu pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

GÖBEĞİ AÇIK MİNİ ŞORTLU POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, bayram tatilini fırsat bilen ünlüler arasında yer aldı.

Çekimlere bir süre ara veren güzel oyuncu mini şortlu tatil paylaşımlarıyla adeta nefes kesti.

Cüretkar pozlarıyla takipçilerini mest eden Melisa Şenolsun'un düzgün fiziği adeta büyüledi.

Şenolsun'un paylaşımlarına kayıtsız kalamayan takipçileri, cesur pozlarına beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmedi.

Güzel oyuncunun takipçileri paylaşımının altına, "Maşallah çok güzelsin" ve "Hava sıcak oldu" yorumlarıyla dikkat çekti.

TRANSPARAN SÜTYENİYLE VERDİĞİ POZ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Melisa Şenolsun süper mini üstüne transparan sütyen giydi.

Güzel oyuncu göğüs uçlarını siyah kalp emojisiyle sansürleyince dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımına "Göğüs ucunu kalple kapatmana gerek yoktu", "Giymişsin kapama" yorumları geldi.





