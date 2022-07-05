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Her türlü mekanda giyilebilecek hem şık hem spor yazın kurtarıcısı kot şort modelleri

04.07.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın gelişi herkeste heyecan yaratsa da kış aylarının durağanlığından kurtulup gardıroplara hareket katma noktasında çoğu insanı tatlı bir telaş sarıyor. Kalın kazakları ve ağır botları bir kenara bırakıp vücudunuzu konforuna teslim edeceğiniz yaz parçalarının başında ise kot şortlar geliyor. Kot şort alışverişi yapmadan önce bu senenin favori modellerine göz gezdirmek istiyorsanız yazımız sizi bekliyor!

Her türlü mekanda giyilebilecek hem şık hem spor yazın kurtarıcısı kot şort modelleri

Yazın vazgeçilmez parçası olan kot şortlar, vücuda uygun bir model seçildiği takdirde her mekânda giyilebilecek şık ve spor parçalar olarak gardıroplarda yerini alıyor. Akşam yürüyüşleri, arkadaş buluşmaları, en sevdiğiniz grubun konseri gibi daha birçok etkinlikte kullanabileceğiniz en rahat parçalardan biri olan kot şort modasını takip edemiyorsanız hazırladığımız trend ürünler listesine göz atmanızda fayda var. Haydi, yaz heyecanını gardıroplara taşımaya!

1. Son dönemlerin gözdesi blok desen

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Her döneme damgasını vuran özel parçalar ve stiller olduğu bir gerçek. Son zamanların ilgi çekici hareketlerinden biri ise blok desen modası. Pantolonlarda, gömleklerde ve ceketlerde farklı şekillerde kullanılan blok desen, bu sefer DeFacto Yüksek Bel Jean Şort'ta! Açık ve koyu mavinin bloklar hâlinde harmanlandığı DeFacto şort, yüksek bel tasarımıyla çoğu kadının gönlünü çalarken boyuyla da mini sevenlerin beğenisini kazanacak gibi duruyor. Nereye giderseniz gidin tereddüt etmeden giyebileceğiniz kot şort ile beklenmedik etkinliklere hızlıca hazırlanabilir, her ortama uygun bir şıklık yakalayabilirsiniz.

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2. Yan yırtık akımına uymaya ne dersiniz?

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"Birbirine benzeyen binlerce model arasından fark yaratacak bir kot şort bulmak zor." diye mi düşünüyorsunuz? Klasik model kot şortlar yerine dolabınız için yeni bir soluk arıyorsanız Madmext Mavi Yüksek Bel Yandan Yırtık Kot Şort, ihtiyacınızı karşılayabilir. Açık mavi kot renginin yanında boyu ve rahat kesimiyle hoş bir uyum yakalayan şort, sağ bacağındaki yırtıkla sıradanın dışına çıkıyor. Yüksek bel tercih edenlerin severek kullanacağı ürün, yaz aylarında ihtiyacınız olan konforu sağlıyor. Yan yırtığından ve paçalarından sarkan iplerle spor bir hava yakalayan model hem ceketle hem crop bluzla birleştirilebilecek oldukça kullanışlı bir ürün.

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3. Çiçek bahçesi tadında

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Enerjinizi kıyafetinize yansıtmayı seviyorsanız yazın kullanacağınız şortlarda kendine has modelleri tercih edebilirsiniz. Armonika, klasik kesimli ve açık renkli bir kot şorta yapılabilecek en zarif dokunuşu yapmış ve ortaya oldukça zarif bir model çıkmış. Ön kısmı papatyalarla bezenen Armonika Kadın Açık Mavi Kot Şort, girdiğiniz ortama yazın enerjisini taşıyacak harika bir parça. Kusursuz tasarımıyla vücuda tam oturan şortun paçalarındaki püskül detayları, papatyalardan gelen enerjiyi artırıyor. Arka kısmında yalnızca bir cebinde papatya işlemesi bulunan model, işlemelere boğulmak yerine tam kararında bir görünüm sunuyor.

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4. Yırtık kot modası, asla geçmez

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Ne kadar zaman geçerse geçsin bazı şeylerin modası geçmiyor. Kot denince akla gelen ilk hareketlerden biri olan yırtıklar, yalnızca pantolonları değil şortları da başka bir boyuta taşıyor. Koton Yüksek Bel Kot Şort ise sizi her anlamda mutlu edecek ürünlerin başında geliyor. Renk tonu, püsküllü paçaları, asimetrik yırtıkları ile tarzınızı sıradanın dışına çıkaracak ürün; rahat kumaşıyla sizi yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında çile çekmekten kurtarıyor. Rengârenk crop bluzlar ve sandaletlerle birleştirebileceğiniz yüksek bel kesim kot şort, gardırobunuzun kurtarıcısı olmak için sizi bekliyor!

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5. Hem şort hem etek, ikisi bir arada

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Standartların dışına çıkmayı sever misiniz? Cevabınız "Evet." ise bu özelliğinizi sokak tarzınıza da yansıtabileceğiniz LM Louis & Maria imzalı harika ürüne göz atmanız gerek. Yüksek veya düşük bel yerine normal beli, şort ve etek arasında seçim yapmak yerine ikisini bir arada kullanmayı tercih ediyorsanız LM Louis & Maria Kot Şort Etek sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Yandan düğmeli modeli ve ön kısmındaki etek geçişiyle hareketlenen parça, arka kısmında vücuda tam oturan hoş bir şort görünümüne sahip. Gerektiğinde sokak stilinizi canlandıracak gerektiğinde akşam davetlerinde ışıltınızı yansıtacak parçayı, alışveriş listenize ekleyin!

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6. Nakışla süslenmiş bir kot şort karşınızda

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Modern parçalarda geleneksel dokunuşlar görmeyi sevenler, buraya! Yüksek beli, mini boyu ve modern kesimiyle hâlihazırda göz dolduran bir ürün olan DeFacto Kot Şort, sol bacağına yerleştirilen beyaz renkli çiçek nakışıyla ayrı bir havaya bürünüyor. İki bacağında derin yırtıklar bulunan kot şort, uygun fiyatıyla bütçenizi de yormuyor. %100 pamuk kumaşıyla yazın bunaltıcı sıcaklıklarında sizi rahatsız etmeyecek model, şıklığınızı tamamlamak için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parça. Beyaz spor ayakkabılarla, sandaletlerle hatta topuklu terliklerle birleştirebileceğiniz şortla vücudunuza hak ettiği konforu verebilirsiniz.

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7. Her kot şort mavi olacak diye bir kural yok

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Beyaz parçalar çoğu zaman riskli görülse de doğru kullanıldığında tarzınızı başka bir boyuta taşıdığı, yadsınamaz bir gerçek. Kullanıcılarının beğenisini toplayan LB Laluna Butik Beyaz Kot Şort ile yazın saflığını üzerinizde taşıyabilirsiniz. Canlı renklerle ve harika sandaletlerle birleştirerek iç açıcı bir kombin oluşturabileceğiniz ürün, büzgülü beli ve önündeki düğme detayıyla hoş bir şıklık yakalıyor. İnce kumaşı ve açık rengiyle sıcak günlerde ihtiyacınız olan konforu vadeden kot şortu; belinizi açıkta bırakacak bir bluzla kombinleyerek büzgülü bel tasarımını ön plana çıkarabilir, hoş bir bütünlük yakalayabilirsiniz.

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8. Bol kesim konforu bir başka

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Mini ve dar şortlar yerine uzun ve bol kesim parçaları tercih edenler, özel bir ürün karşınızda! Retro stilin önemli parçalarından olan bermuda kot şortlar, topuklu terlikler ve blazer ceketlerle kombinlenebilecek şıklıktaki ürünler arasında. Yaz aylarında ofisinizde ağır kumaşlar ve boğucu parçalarla kendinizi bunaltmak yerine Facette Pileli Kot Şort ile hoş bir şıklık yakalayabilir, klasik giyim tarzınızı şort kombinlerinize de yansıtabilirsiniz. Pamuklu kumaşıyla vücudunuzun hava almasını sağlayan açık mavi renkli kot şort, uzun zamandır aradığınız kurtarıcı parça olabilir!

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9. Zarif bel detaylı şortlar, kombininize hareket katacak

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Rahatlığıyla yokmuş gibi hissettirecek bir kot şorta kim "Hayır." der ki? Koton Yüksek Bel Kot Şort'u benzerlerinden ayıran birçok özelliği bulunuyor. Ön kısımdaki 2 adet kare cep tasarımı, duble paçaları ve kalın büzgülü beli ile farkını ortaya koyan şort; rahat kesimiyle de kalpleri çalıyor. Belinizi vurgulayarak hatlarınızı ön plana çıkaracak modelle şık kombinler yapabilir, her mekânda giyebileceğiniz farklı tarzlar yaratabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey iki farklı rengi bulunan kot şorta bir şans verip onu, enerjisine yakışan parçalarla birleştirmek!

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10. Şortta da dekoltenizi konuşturabileceğinizi söylesek?

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Giydiği her parçaya iddiasını yansıtan biriyseniz sizin için oldukça çekici bir kot şort önerimiz var. Kullanıcılarından tam not alan Mary See Yan Dekolte Detaylı Kot Şort, ultra mini boyu ve kalçayı tam saran kesimiyle zaten fazlasıyla iddialı bir ürünken sadece bunlarla kalmıyor! Her iki bacağının yan kısmında iki adet şerit bulunan kot şort, harika bir dekolte görünümü oluşturuyor. Yalnızca mavi kot rengi değil, siyah ve beyaz renk seçenekleri de bulunan ürün; belli belirsiz püskülleriyle ayrı bir hareket yakalıyor. Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize toplayacak kot şortla stilinizi yansıtmaya hazır olun!

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