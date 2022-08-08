Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü...

Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Güzelliğiyle büyüleyen başarılı oyuncu, son olarak süper minisiyle bacaklarını kaldırırak poz verdi. Şenolsun'un cesur pozuna takipçileri beğeni yağdırdı.

BACAKLARINI MUTFAK TEZGAHINA KOYDU

25 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun, Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak süper mini elbisesiyle bacaklarını mutfak tezgahına koyarak poz veren güzel oyuncu, yürek hoplattı.

Şenolsun'un pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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