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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü...

08.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle herkes tarafından sevilen güzel oyuncu Melisa Şenolsun, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımıyla büyüleyen güzel oyuncu, son olarak süper minisiyle bacaklarını mutfak tezgahına koyarak poz verdi. Şenolsun'un bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü...

Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Güzelliğiyle büyüleyen başarılı oyuncu, son olarak süper minisiyle bacaklarını kaldırırak poz verdi. Şenolsun'un cesur pozuna takipçileri beğeni yağdırdı.

BACAKLARINI MUTFAK TEZGAHINA KOYDU

25 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun, Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Son olarak süper mini elbisesiyle bacaklarını mutfak tezgahına koyarak poz veren güzel oyuncu, yürek hoplattı.

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Şenolsun'un pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun Instagram
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