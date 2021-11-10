Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı

Melisa Şenolsun başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile payşatığı Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranda fırtına gibi esiyor. Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar ve Atiye gibi dizilerde rol alan genç oyuncu aynı zamanda Netflix’te yayınlanan Kimya filmiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Melisa Şenolsun bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti. Seçtiği iddialı elbiselerle ayrı verdiği pozlarla ayrı olay olan Melisa Şenolsun’ın paylaştığı fotoğrafları hayranları tarafından on binlerce beğeni topladı.

Büstiyer, kot pantolon ve simli platform topuklu ayakkabıyla tamirci tezgahına sere serpe uzanarak poz veren Melisa Şenolsun’un paylaşımına iltifat dolu yorumlar yağdı.

