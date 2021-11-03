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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'dan ünlü oyuncuya şaşırtan yanıt! ''Benimkiler hep dost kazığı!''

03.11.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, yakın arkadaşı Büşra Develi'nin paylaşımına verdiği yanıtla dikkat çekti.

Güzel oyuncu Büşra Develi, Melisa Şenolsun'un dans ettiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Şenolsun, Büşra Develi'nin paylaşımına verdiği yanıtla şaşırttı.

''BENİMKİLER HEP DOST KAZIĞI''

Büşra Develi, Melisa Şenolsun'un dans videosunu Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştı. Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun ise Develi'nin bu hamlesine ''Arkadaşlarınızı iyi seçin. Benimkiler hep dost kazığı. Teşekkürler Büşra Develi'' yanıtını verdi.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'dan ünlü oyuncuya gönderme! ''Benimkiler hep dost kazığı!''

Büşra Develi ve Melisa Şenolsun, ilk televizyon projeleri olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinden beri arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'dan ünlü oyuncuya gönderme! ''Benimkiler hep dost kazığı!''


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Büşra Develi Melisa Şenolsun
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