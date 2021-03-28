MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

28.03.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la bisiklet turuna çıktı. Bisiklet üzerinde selfie çeken çift, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle bisiklet turuna çıktı.

3020318_2251097f3f442fa8c3463bd1c7a2b999_640x640

Gürkaynak, sevgilisiyle yaşadığı romantik anları takipçileriyle paylaştı.

'BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

3020318_2ad406568a605d40c57178fc9da0c103_640x640

Birkan Sokullu, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
İç çamaşırıyla stüdyoya girdiİç çamaşırıyla stüdyoya girdi
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel: Birlikte büyüdük seninle...

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Beren Saat stüdyodan paylaştı! Olay oldu

İç çamaşırıyla stüdyoya girdi

MasterChef Güzide Mertcan soluğu savcılıkta aldı

Rüşvet vererek programda mı kaldı? Çok kızdı

Buket Aydın ile Emir Sarıgül ayrıldı

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı neden sildi?

Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'yı Instagram'dan çıkarttı

Hazar Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile aynı projede

Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisiyle aynı projede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.