Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle bisiklet turuna çıktı.

Gürkaynak, sevgilisiyle yaşadığı romantik anları takipçileriyle paylaştı.

'BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Birkan Sokullu, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

