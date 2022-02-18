Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizisi birleşiyor!

2 sezondur TRT1 ekranlarında yer alan ve seyirci tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı'nda seyirciyi şaşırtacak bir ilk gerçekleşecek. Gülseren Buğdayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' adlı kitabının 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanan dizi, sadece başarılı oyunculuklarla değil, gerçek hayat hikayelerini de ekranlara taşımasıyla gündeme geliyor.

Diziden Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasının ardından, yeni sezonda Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün dahil olması ile farklı konularla ekrana gelen Masumlar Apartmanı, büyük ilgi çekmesinin rağmen reytinglerde beklenen karşılık alınamadı.

BEKLENMEDİK HAMLE GELDİ

Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonunda büyük bir sürpriz ekranlara geldi. TV8’in tek dizisi Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Hem Kırmızı Oda hem de Masumlar Apartmanı reyting canavarına kurban gitmeye yaklaşmışken beklenen final kararı geldi. TV8, Binnur Kaya’nın başrolde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin fişini çekti.

Medya Tava'da yer alan habere göre; Kırmızı Oda’nın ekranlardaki 2 yıllık yolculuğu 18 Şubat Cuma akşamı son bulacak ancak Binnur Kaya Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı’nda seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Türk dizi tarihinde bir ilk yaşanmasını sağlayan bu durumun Masumlar Apartmanı dizisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Masumlar Apartmanı’ndaki Gülben ve Safiye gibi baş karakterlerin hikayelerinin hızla şekillenmesi dizinin final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı. Dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

Yapım şirketi OGM Pictures ve TRT1'den konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.



