Masumlar Apartmanı yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin müdavimleri Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor sorusunu araştırıyor.

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Birçok izleyicinin merakla beklediği fragmanda Metin Altıok'un şiiri dikkat çekti. Peki ama Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor?

MASUMLAR APARTMANI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezon finaliyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı’nın yeni tanıtımı büyük ilgi gördü. Yayımlandığı günden itibaren Türkiye ve dünyada en çok konuşulan dizi, yeni sezonuyla 14 Eylül Salı akşamı ekranlara dönüyor.



