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Masumlar Apartmanı yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlıyor?

03.09.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı 2. sezon tanıtımı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizide, İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılması sonu ikinci sezon kadın başroller arasına Melisa Şenolsun katıldı. Masumlar Apartmanı 2. sezonu 14 Eylül Salı akşamı ekranlarda olacak.

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin müdavimleri Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor sorusunu araştırıyor.

Masumlar Apartmanı dizisine bomba transferMasumlar Apartmanı dizisine bomba transfer

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Birçok izleyicinin merakla beklediği fragmanda Metin Altıok'un şiiri dikkat çekti. Peki ama Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor?

MASUMLAR APARTMANI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezon finaliyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı’nın yeni tanıtımı büyük ilgi gördü. Yayımlandığı günden itibaren Türkiye ve dünyada en çok konuşulan dizi, yeni sezonuyla 14 Eylül Salı akşamı ekranlara dönüyor.


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Masumlar Apartmanı dizisi Melisa Şenolsun
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