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"Matbaa gibi çalışan okul"da mesleğin inceliklerini öğrenip para kazanıyorlar

18.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da matbaacılık bölümünde eğitim alan meslek lisesi öğrencileri, kamu kurumlarının ve özel sektörün evrak, broşür, dosya ve tabela işlerini yapıyor - Okul Müdürü Deniz Kılınç: - "Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalardan yıllık 1 milyon liraya yakın ciro elde ediyoruz. Öğrencilerimiz çalışarak aylık 800 ila 2 bin lira kazanıyor"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Matbaa Teknolojileri Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, mesleğin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yaptıkları işlerle para da kazanarak harçlıklarını çıkarma şansı yakalıyor.

"Matbaa gibi çalışan okul"da öğrendikleri bilgileri okulun atölyesinde pratiğe dökme şansı bulan öğrenciler, hastanelerden adliyelere, milli eğitimden özel sektöre kadar çok sayıda kurumun evrak, broşür, dosya ve tabela işlerini yapıyor. Öğrenciler, okullarında hem aylık 2 bin liraya kadar gelir elde etme hem de nitelikli eleman olarak diploma alma fırsatı yakalıyor.

Okul Müdürü Deniz Kılınç, AA muhabirine, okullarında matbaa, makine, metal, mobilya ve iç dekorasyon, kimya, bilişim ve elektrik elektronik teknoloji alanlarında 568 öğrenci bulunduğunu söyledi. Farklı branşlarda 21 atölyede öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pratiğe dökme şansı yakaladığını aktaran Kılınç, atölyelerde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kılınç, okullarında en aktif alanlardan birinin matbaa teknolojileri bölümü olduğunu anlatarak burada 54 öğrencinin fotoğrafçılık, grafik tasarım, dijital baskı, ciltleme, serigrafi baskı, baskı sonrası işlemleri ve ofset baskıyla ilgili işin inceliklerini öğrendiğini dile getirdi. Öğrencilerin matbaa atölyesinde hastane ve adliyeler başta olmak üzere milli eğitimin evrak, broşür ve afişleriyle özel sektörün işlerini yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalardan yıllık 1 milyon liraya yakın ciro elde ediyoruz. Öğrencilerimiz çalışarak aylık 800 ila 2 bin lira kazanıyor. Öğrencilerimiz buradan mezun olduğunda dışarıda yapabilecekleri her işi burada öğrendikleri için özel sektörde aranan bir personel oluyor. Onları, aranan niteliklerde istihdam sağlayacak personel olarak yetiştiriyoruz."

Kılınç, öğrencilerin mezun olduktan sonra kolay iş bulabilmesinin yanı sıra okulda öğrendikleriyle de kendi iş yerini açma şansına sahip olduğunu aktardı.

- Günlük 100 bin baskı

Matbaa Teknolojisi Alan Şefi Hüseyin Aslan, bölümlerinde dışarıdan aldıkları işlerin önce tasarım, ardından da baskı işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Yaklaşık 10 yıldır bu işte olduklarını dile getiren Aslan, atölyedeki iki makineyle günlük en iyi koşullarda 100 bin baskı yaptıklarını ifade etti. Aslan, verdikleri eğitim ve atölyedeki çalışmayla baskı sektöründeki kalifiye eleman açığını gidermeye çalıştıklarını da anlattı.

Öğrencilerden Deniz Gençoğlu, okulunda hem meslek öğrendiğini hem de aylık ortalama 1000 lira kazandığını dile getirdi.

Esra Durgut da bu bölüme kendi isteğiyle geldiğini belirterek "Hem meslek öğrenip hem para kazanmak çok güzel bir duygu." dedi.

Mehmet Baran Toprak da mezun olunca bu işi yapmak istediğini kaydetti.

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